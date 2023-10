사진=피네이션(P NATION) 제공

가수 크러쉬(Crush)가 연말 단독 콘서트로 팬들과 만난다.피네이션(P NATION)은 "크러쉬가 오는 12월 23일부터 25일까지 서울 잠실 실내체육관에서 연말 단독 콘서트 2023 CRUSH CONCERT 'CRUSH HOUR : wonderego(원더이고)'를 개최한다"고 밝혔다.이번 공연은 크러쉬가 오는 11월 정규 3집 'wonderego'로 컴백한 이후 진행하는 단독 콘서트로 더욱 의미가 깊다.특히 크러쉬는 지난해 연말 2022 CRUSH ON YOU TOUR 'CRUSH HOUR'를 성공리에 개최한 바. 서울 공연은 전 회차·전석 매진을 기록, 지난 1월 서울 앙코르 콘서트까지 개최했기에 이번에도 뜨거운 열기가 예상된다.크러쉬는 데뷔 이후 '가끔', 'SOFA', '우아해', '어떻게 지내', 'Beautiful', '잊을만하면', '놓아줘' 등 발표하는 노래마다 큰 사랑을 받으며 활동 영역을 공고히 했다. 또 지난해 발매한 'Rush Hour(Feat. j-hope of BTS)'로 국내외 음원 차트를 휩쓸며 음원 강자로서의 면모를 보여줬다.한편, '크러쉬 아워' 티켓 예매는 온라인 예매사이트 인터파크 티켓 단독으로 오픈, 오는 25일 오후 8시부터 공식 팬클럽을 대상으로 한 선예매가 진행되고, 26일 오후 8시부터 일반 예매가 오픈된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr