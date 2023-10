/ 사진제공=웨이크원

그룹 ZEROBASEONE(제로베이스원)이 타이틀곡 ‘CRUSH (가시)’로 컴백한다.오는 11월 6일 두 번째 미니앨범 ‘MELTING POINT (멜팅 포인트)’를 발매하는 ZEROBASEONE(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 오늘(19일) 0시 공식 SNS에 트랙리스트 이미지를 게재하며, 컴백 예열에 나섰다.공개된 트랙리스트에 따르면, 이번 앨범에는 타이틀곡 ‘CRUSH (가시)’를 비롯해 앨범명과 동명의 ‘MELTING POINT’, ‘Take My Hand (테이크 마이 핸드)’, ‘Kidz Zone (키즈존)’, ‘Good Night (굿나잇)’ 등 다채로운 장르의 총 5곡이 수록된다.타이틀곡 ‘CRUSH (가시)’는 제로즈의 사랑으로 꿈을 찬란하게 피워낸 아홉 멤버가 이제는 제로즈를 위해 더 단단한 존재가 되어 끝까지 그들을 지켜내겠다는 다짐을 담은 곡이다.신보 ‘MELTING POINT’는 지금 이 순간, ZEROBASEONE만이 할 수 있는 이야기를 담은 음악으로 리스너들과 공감대를 형성할 예정이다. 데뷔 앨범 ‘YOUTH IN THE SHADE (유스 인 더 셰이드)’에서 ‘청춘의 찬란함과 그 이면의 불안정함’이라는 테마를 통해 내면의 이야기에 집중했던 이들은 제로즈의 믿음과 단단한 자기 확신을 바탕으로 새로운 세계를 펼쳐 나간다.한편, ZEROBASEONE은 겨울동화 속 순백의 왕자로 변신한 ‘FAIRYTALE’ 버전 콘셉트 포토와 무빙 포트레이트를 공개해 글로벌 팬들의 이목을 집중시켰다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr