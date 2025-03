엑스디너리 히어로즈/ 사진 제공=JYP엔터테인먼트

World Tour'의 서울 단독 공연을 개최하고 월드투어의 포문을 연다.



엑스디너리 히어로즈의 새 미니 앨범 'Beautiful Mind'는 오는 24일 오후 6시에 정식 발매된다.



JYP엔터테인먼트 보이밴드 엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes, XH)가 새 미니 앨범 트랙 스니크 피크를 모두 공개했다.엑스디너리 히어로즈는 오는 24일 새 앨범 'Beautiful Mind'(뷰티풀 마인드) 발매에 앞서 공식 SNS 채널을 통해 신보 트랙 스니크 피크를 순차 오픈했다. 지난 12일 타이틀곡 'Beautiful Life'(뷰티풀 라이프) 포함해 'FIGHT ME'(파이트 미), 'more than i like'(모어 댄 아이 라이크)를 선보였다. 이어 13일에는 'Diamond'(다이아몬드), 'Supernatural'(수퍼내추럴), 'George the Lobster'(조지 더 랍스타), 'BBB (Bitter But Better)'(비비비 (비터 벗 베터))까지 미니 6집에 수록된 신곡들의 일부 음원을 들려주며 확장된 음악 스펙트럼에 대한 기대를 모았다.건일과 주연은 4번 트랙 'Diamond'의 가사 "You didn't know that I'm a Diamond I got proof in my eyes Oh you didn't know until this moment I know what I am"으로 폭발적인 록 사운드를 예고했다. 정수와 오드(O.de)는 'Supernatural'의 "Let me see you Let me hear you, Supernatural 미처 바라보지 못했던 내 안에 숨 쉬는 널 So I see you Now I hear you, 가슴 깊은 곳에서 눈을 마주칠 그때 We'll be Supernatural" 구간의 서정적 감성을 극대화했다.파워풀한 악기 사운드가 돋보이는 'George the Lobster'는 오드와 준한(Jun Han)이 "날 가혹히 몰아붙여 더 끝까지 (또 부서지고 망가진 대도) I'm immortal 죽음 앞에 더 가까이"를 선사하며 완곡에 대한 호기심을 키웠고 준한과 주연은 "You got the real thing Bitter but better, 놀라지 마 I don't need to feel sorry for you 반전의 반전, What I want Ah- ah- What's your favorite? I- I- I'm a Maverick Ah- ah- This is really me Bitter but better"를 공개하며 'BBB (Bitter But Better)'의 중독성 강한 멜로디를 자랑했다.'Beautiful Mind'는 엑스디너리 히어로즈가 2024년 10월 미니 5집 'LIVE and FALL'(리브 앤드 폴) 이후 약 5개월 만에 선보이는 신보로 멤버 전원이 타이틀곡 포함 7트랙 전곡 작업에 참여해 음악적 성장에 대한 주목도를 높인다. 이들은 새 앨범 발표에 이어 5월 2일부터 5일까지 'Xdinary Heroes