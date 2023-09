화사, 이수현./사진=텐아시아DB

'오날오밤' /사진제공=KBS

화사가 외설 퍼포먼스 논란으로 마음 고생했던 일을 언급했다. 악뮤 이수현 역시 슬럼프와 폭식증을 간접 언급했다.지난 8일 방송된 KBS2 '더 시즌즈-악뮤의 오날오밤'에서는 신곡 'I Love My Body'로 컴백한 화사가 출연했다.악뮤와 2014년 데뷔 동기인 화사는 "이찬혁의 마이웨이를 좋아한다"라며 "저는 흔들리지 않고 한결 같은 심지가 굳은 사람이 멋있게 느껴진다. 그 중에 한 분이 이찬혁"이라고 말했다. 이찬혁은 "심지가 굳은 게 뭔지 알고 있다"며 "화사도 심지가 굳은 걸로 유명한 분"이라고 화답했다.최근 싸이가 수장으로 있는 피네이션과 전속계약을 맺은 화사는 "싸이 선배님이 제가 힘든 순간에 대뜸 'I Love My Body'를 보내줬다"며 외설 논란을 겪었던 당시를 언급했다. 화사를 앞서 한 대학 축제에서 보인 19금 퍼포먼스가 선정적이라는 이유로 많은 비난을 받았다.화사는 "그때 한창 시끄러웠는데"리며 "난리가 났는데 이런 곡을 보내주시나 했다. 너무나 유쾌하고 긍정적인 에너지를 준 곡이다. 내가 잊고 있었던 마인드를 환기시켜준 느낌이었다"고 말했다.최근 살이 쪘다는 이유로 해명까지 했던 이수현 역시 "저도 소란스럽기는 한 편"이라고 공감하며 "'I Love My Body'의 의미를 알고 싶다"고 물었고, 화사는 "내 자신을 사랑해주는 곡"이라고 설명했다.이수현은 앞서 슬럼프와 폭식증을 고백했다. 폭식증은 거의 다 고쳤지만 슬럼프는 아직까지 극복하고 있는 상태라고 밝히기도. 살이 찐 모습에 일부 네티즌이 자기 관리를 지적하자 이수현은 "나한테 자꾸 귀엽다고 하고 자꾸 사랑스럽다고 하니까 내가 살을 못빼는 것"이라고 이야기한 바 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr