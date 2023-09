사진=방송 화면 캡처

미국의 싱어송라이터 벤슨 분(Benson Boone)이 '킬링 보이스'에 떴다.

딩고 뮤직은 지난 5일 오후 7시 공식 유튜브 채널을 통해 벤슨 분의 '킬링 보이스' 영상을 공개했다.

공개된 영상에서 벤슨 분은 "한국에서 인사드리게 돼 신나고 흥분된다. '킬링 보이스'를 위해 준비한 곡들을 들려드리겠다"라며 글로벌 팬들을 향한 반가운 인사를 건넸다.

벤슨 분은 지난 2021년 발매한 데뷔 싱글 '고스트 타운(GHOST TOWN)'으로 '킬링 보이스'의 화려한 포문을 열었다. '고스트 타운'은 발매와 동시에 빌보드 차트를 석권, 미국 레코드 산업협회(RIAA)가 50만 유닛(units) 이상 판매된 앨범에 수여하는 골드 인증을 받은 메가 히트곡이다.

이어 미발매곡 '포에버 앤드 어 데이(Forever and a Day)'를 비롯해 '비포 유(Before You)', '슈가 스윗(Sugar Sweet)', '커피 케이크(Coffee Cake)', '인 더 스타즈(In The Stars)'까지 전 세계적으로 사랑받은 수많은 명곡을 열창했다. 특유의 호소력 짙은 보컬과 폭발적인 가창력을 마음껏 뽐내며 글로벌 팝 시장에서 가장 '핫'한 뮤지션다운 에너지를 입증했다.

벤슨 분은 오직 '킬링 보이스'에서만 만나볼 수 있는 특별한 히트곡 메들리를 통해 음악 팬들의 가슴에 그 어느 때보다 짜릿한 감동을 선사했다. 콘서트를 방불케 하는 환상적인 라이브로 마지막까지 에너지를 불태운 벤슨 분은 "땡큐(Thank You)"라는 끝인사와 함께 '킬링 보이스'를 마무리했다.

