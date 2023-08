(사진=LASTART)

‘엔시티 유니버스 : 라스타트’ 세 번째 미션 ‘SM 명곡 미션 일본어 버전’의 막이 올랐다.



24일 방송된 ‘NCT Universe : LASTART’에서는 출연진들이 동방신기 ‘왜 (Keep Your Head Down)’(일본어 버전)와 EXO(엑소) ‘Electric Kiss’(일렉트릭 키스)로 세 번째 미션에 임하는 모습이 공개됐다.



먼저 SMROOKIES(에스엠루키즈) 시온 & 유우시 그리고 연습생 류, 정민, 앤더슨, 캇쇼, 료, 사쿠야로 구성된 ‘Electric Kiss’ 무대가 펼쳐졌다. 본 무대에 앞서 시우민은 출연진들을 응원하기 위해 연습실에 깜짝 방문해 보완점을 말하는 동시에 칭찬으로 연습생들의 자신감을 북돋아 줬고, 고대했던 우상을 만난 SMROOKIES 유우시는 “EXO는 (저에게 있어) 목표다. 덕분에 용기를 얻었다”라며 기쁨의 눈물을 흘렸다.



시우민의 피드백과 함께 완성도를 높인 ‘Electric Kiss’ 팀은 경연 1시간 직전 안무 동선이 바뀌었음에도 절도 있는 칼군무를 자랑해 눈길을 끌었다. 그중 아티스트 디렉터들은 SMROOKIES 시온과 유우시를 향해 “둘을 제외하고 보려고 해도 너무 잘한다. 시선을 끄는 게 있다”라며 칭찬을 보냈고, 고음을 맡았던 정민과 랩 파트의 앤더슨에게도 “라이브가 안정적이다”, “2차 미션 때와는 다르게 표정이 좋고, 눈에 띄었다”라며 극찬을 남겼다.



칭찬으로 훈훈한 분위기가 연출되는 것도 잠시, 보아는 사쿠야, 캇쇼, 류, 료에 “일본어 곡이기 때문에 일본인 친구들에게 유리하고 잘 소화할 것이라고 생각했는데, 가장 못했다. 본인을 보여줄 수 있는 기회였는데 그 기회를 날린 거 같다”라며 혹평을 이어갔다.



이날 방송에서는 동방신기 ‘왜 (Keep Your Head Down)’(일본어 버전) 무대를 펼칠 출연진들의 연습 과정도 그려졌다. SMROOKIES 시온 & 유우시를 비롯해 연습생 헤이테츠, 리쿠, 민재, 하루타, 대영으로 구성된 ‘왜’ 팀은 최강창민의 날카로운 피드백과 안무 시범 아래 연습을 이어갔고, 그중 최강창민은 랩을 맡은 리쿠를 향해 “리듬이 전혀 안 느껴진다”라고 피드백을 준 만큼, 원 포인트 레슨 이후 달라진 리쿠와 연습생들의 퍼포먼스에 이목이 집중되고 있다.



한편, NCT 마지막 그룹 선발을 위한 프리 데뷔 리얼리티 ‘NCT Universe : LASTART’는 한국 티빙과 ENA 채널을 비롯해 일본 Hulu와 니혼TV 채널, 북미 중미 남미 KOCOWA+ (wavve Americas)를 통해 시청 가능하며, 세 번째 미션 순위 발표식은 오는 31일 방송된다.

유정민 텐아시아 기자 hera20214@naver.com