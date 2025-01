킥플립/ 사진=조준원 기자 wizard333@

킥플립/ 사진=조준원 기자 wizard333@

그룹 킥플립이 JYP 수장 박진영의 극찬 속에서 첫걸음을 내디뎠다.킥플립(계훈, 아마루, 동화, 주왕, 민제, 케이주, 동현)은 20일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 데뷔 기념 쇼케이스를 열었다.킥플립은 JYP의 극찬 속에서 데뷔를 준비했다. 이날 계훈은 "데뷔 준비 과정에서 박진영 PD님께서 저희에게 극찬을 아끼지 않으셨다. '너희가 케이팝 그룹의 트렌드가 될 수 있는 곡을 가졌다'고 말씀해 주셨다"고 밝혔다. 그는 "정말 영광스럽다. 앞으로 좋은 모습 보여드리겠다"고 말했다.계훈은 앞서 박진영과 함께 타이틀곡 'Mama Said (뭐가 되려고?)' 챌린지 영상을 찍어 올리며 기대감을 끌어올렸다. 이와 관련해 계훈은 "박진영 피디님과 챌린지를 찍어 영광이었다"고 감사한 마음을 포현했다.첫 미니 앨범 'Flip it, Kick it!'(플립 잇, 킥 잇)에는 타이틀곡 'Mama Said (뭐가 되려고?)'를 필두로 '응 그래', 'WARRIORS'(워리어스), 'Knock Knock'(낙 낙), 'Like A Monster'(라이크 어 몬스터), '내일에서 만나'까지 총 6트랙이 수록된다. 특히 계훈, 아마루, 동화, 민제는 각각 타이틀곡을 비롯한 일부 수록곡 작사에 참여해 데뷔 앨범부터 음악적 잠재력을 뽐낸다. 3번 트랙 'WARRIORS'는 JYP 선배 아티스트 DAY6(데이식스) Young K(영케이)가 단독 작사를 맡았다.그룹명 킥플립은 발끝으로 보드를 360도 회전시키는 고난도 스케이트 보딩 기술에서 차용했다. 기존의 것에 얽매이지 않고 새로운 활약을 보여주겠다는 차세대 K팝 슈퍼 루키의 당찬 각오를 전한다.킥플립의 데뷔 앨범 'Flip it, Kick it!'은 이날 오후 6시 정식 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr