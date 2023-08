방탄소년단 뷔, 솔로 4곡 퍼포먼스…韓 최초 월간 K-POP 차트 쇼 출연

그룹 방탄소년단 멤버 뷔가 음악 방송 'NPOP(엔팝)' 출연을 확정했다.23일 플레이리스트에 따르면 뷔가 오는 9월 9일, 13일 'NPOP' 무대에 출연한다. 'NPOP(엔팝)'은 네이버와 플레이리스트가 새롭게 론칭한 국내 최초 월간 K-POP 차트 쇼.뷔는 'NPOP'에서 타이틀곡을 포함해 4곡을 선보인다. 뷔의 'NPOP' 무대는 곡마다 차별화된 공간 연출로, 퍼포먼스의 몰입도를 한층 높일 예정이다.9월 8일 오후 1시, 전 세계 동시 발매되는 뷔의 첫 솔로 앨범 'Layover(레이오버)'에는 총 6곡이 담겨있다. 'Rainy Days(레이니 데이즈)', 'Blue(블루)', 'Love Me Again(러브 미 어게인)', 'Slow Dancing(슬로우 댄싱)', 'For Us(포 어스)', 보너스 트랙 'Slow Dancing (Piano ver.)'이다. 11일 선공개한 'Rainy Days'와 'Love Me Again'은 여러 국가/지역의 아이튠즈 '톱 송' 차트 1위를 달성하는 등 해외 차트를 석권하고 있다.뷔의 이번 앨범의 타이틀곡인 'Slow Dancing'은 70년대 로맨틱 소울 스타일로 자유롭고 나른한 무드를 느낄 수 있는 곡이다.'NPOP'은 9월 네이버 NOW. 'NPOP'채널을 통해 정규 편성된다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr