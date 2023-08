(사진=스페이스오디티)

뉴진스(NewJeans)가 미국 전역으로 방송되는 케이팝 전용 차트쇼 ‘케이팝레이더 (K-POP RADAR)’의 위클리 팬덤 차트에서 1위를 차지했다.



케이팝 전용 차트 프로그램 ‘케이팝레이더’가 케이팝 역사 최초로 미국 라디오 프로그램으로 정규 편성돼 화제를 모으고 있는 가운데, 4일 케이팝레이더 위클리 팬덤 차트가 발표됐다.



이번주 차트에서는 뉴진스의 ‘ASAP’가 1위 자리를 차지했다.7월 2주차 차트에서 ‘슈퍼 샤이(Super Shy)’로 압도적인 기록을 보여주며 정상에 오른 후 2주만에 다시 정상의 자리를 탈환한 것.



뉴진스의 ‘ASAP’ 뮤직비디오는 케이팝레이더 7월 4주차 집계 기간 (2023년 7월 21일 ~ 2023년 7월 27일) 동안 471만 뷰를 기록하였다. 스포티파이 팔로워 역시 약 17만 9천명 증가하며 케이팝 아티스트 평균인 2천 6백명의 70배에 가까운 수치를 기록했다.



또한 케이팝레이더에 따르면 뉴진스의 인스타그램 팔로워는 해당 일주일 동안 약 14만 9천명 증가했으며, 트위터 팔로워는 약 2만 4천명 증가하였다. 같은 기간 케이팝 아티스트들의 인스타그램 팔로워가 평균 6천 6백명, 트위터 팔로워는 평균 536명 가량 증가한 것을 보아 압도적인 기록임을 확인할 수 있다.



이에 대해 케이팝레이더 측은 “7월 2주차에 ‘슈퍼 샤이'로 1위를 차지한 것에 이어 2주 만에 ‘ASAP’로 1위 자리를 탈환했다”며 “이번 컴백의 화력이 식지 않는 중”이라고 전했다.



이번 주 ‘케이팝레이더’에서 발표된 위클리 팬덤 차트의 TOP 10에는 걸그룹 오마이걸(OH MY GIRL)의 ‘여름이 들려(Summer Comes)’가 4위, 걸그룹 있지(ITZY)의 선공개 수록곡 ‘논 오브 마이 비즈니스(None of My Business)’가 9위에 올랐다.



한편, 케이팝레이더는 케이팝 팬덤의 뜨거운 반응을 얻고 있는 팬플랫폼 ‘케이팝 팬을 위한 스케줄 알리미, 블립’을 선보인 음악 스타트업 스페이스오디티에서 음악 업계를 위하여 전체 케이팝 아티스트들의 팬덤의 규모와 변화량을 한눈에 파악할 수 있도록 무료로 오픈한 서비스다. 현재 국내 약 800개 팀의 실시간 뮤직비디오 조회수, 유튜브 구독자, 트위터, 인스타그램 팔로워 등의 변화량을 웹사이트 형태로 제공하고 있으며 매년 ‘케이팝 세계지도’를 공개해 오며 화제를 만들고 있다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr