./사진제공 = 'CJ온스타일' 방송 캡처, 티오피미디어

그룹 틴탑(TEEN TOP·천지, 니엘, 리키, 창조)이 홈쇼핑에 첫 도전했다.지난 10일 틴탑은 바디프랜드와 함께 CJ온스타일에서 TV 라이브 방송 '틴탑쇼'를 꾸몄다.이날 틴탑은 일일 쇼호스트로 변신해 방송을 이끌어갔다. 멤버들은 능수능란한 진행과 재치 있는 입담을 뽐내며 시청자들의 구매 욕구를 자극했다. 또 틴탑은 직접 안마의자를 실사용한 경험담을 생생하게 풀어내 눈길을 끌었다.틴탑의 특별 스테이지도 만나볼 수 있었다. 오프닝에서 히트곡 'To You(투 유)' 무대 선사한 멤버들은 신곡 '휙(HWEEK)' 퍼포먼스까지 펼치며 홈쇼핑의 피날레를 장식했다.앞서 틴탑은 생방송 미션으로 '휙' 무대를 약속했다. 시청자들의 폭발적인 관심에 힘입어 신곡을 풀버전으로 선보이게 된 것.최종 목표 달성에 성공한 틴탑은 예정대로 기부도 진행한다. 멤버들은 틴탑과 엔젤(Angel, 공식 팬클럽명)의 이름으로 홍보대사로 활동 중인 푸른나무재단에 안마의자 2대를 전달할 계획이다.컴백 후 장르를 불문하고 신선한 즐거움을 선사하고 있는 틴탑. 새 앨범 발매와 더불어 데뷔 13주년을 맞아 활발히 활동 중인 이들이 보여줄 이색 행보에 이목이 집중된다.한편 틴탑은 오는 15일과 16일 양일간 서울 노들섬 라이브하우스에서 단독 콘서트 '2023 TEEN TOP we gonna rock it drop it top it hey don’t stop it pop it LIVE(2023 틴탑 위고 락 잇 드랍 잇 탑 잇 헤이 돈 스탑 잇 팝 잇 라이브)'를 개최한다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr