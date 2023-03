그룹 트와이스 나연이 미국 뉴욕에서 근황을 전했다.나연은 9일 자신의 SNS에 "set me free (by 내 뒷 머리)"라며 여러 장의 사진을 게재했다.사진 속 나연은 트와이스가 뜬 전광판 앞에서 인증샷을 찍는가 하면, 거리 이곳저곳에서 관광객 모드로 포즈를 취하고 있다.한편 나연이 속한 트와이스는 오는 10일 미니 12집 'READY TO BE'와 타이틀곡 'SET ME FREE'를 발표한다.조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr