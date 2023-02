방탄소년단 정국 '2023 Dabeme 뮤직 어워드' 4개 부문 1위 올킬 '4관왕 달성'

방탄소년단(BTS) 정국이 'Dabeme Music Awards 2023' 에서 4관왕을 거머쥐는 영예를 안았다.글로벌 온라인 투표 사이트 '다베메 팝'(Dabeme POP)은 지난 19일까지 진행한 'Dabeme Music Awards 2023'(다베메 뮤직 어워드 2023) 투표 결과를 공식 계정을 통해 발표했다.이 중 방탄소년단 멤버 정국이 'Dabeme Music Awards 2023' 에서 '올해의 남자 아티스트', '올해의 K-팝 비디오(유튜브)', '올해의 비디오(틱톡)', '올해의 노래' 등 4관왕을 올킬하며 글로벌 원톱 대세 아이콘의 위엄을 입증했다.정국은 '올해의 남자 아티스트' 부문에서 총 득표 수 5만 1931표를 얻으며 1위를 차지했다.'올해의 K-팝 비디오(유튜브)' 부문에서는 정국의 '2022년 FIFA(피파) 카타르 월드컵' 공식 사운드트랙 'Dreamers'(드리머스) 뮤직비디오가 득표 수 8751표를 기록해 1위에 올랐고, '올해의 비디오(틱톡)'와 '올해의 노래' 부문에는 정국과 찰리 푸스의 협업곡 'Left and Right'(레프트 앤드 라이트) 가 득표율 89%, 득표 수 6만 3716표를 받으며 1위에 이름을 올리는 등 4개 부문 왕좌를 모두 휩쓸었다.앞서 정국은 미국 음악 전문 매체 '롤링스톤'(Rolling Stone)이 발표한 '역사상 가장 위대한 가수 200인'에 한국 남자 가수 중 '유일'하게 선정됐다.이와 함께 지난해 정국은 미국 매체 스태커(STACKER)가 선정한 전세계 1997년생을 대표하는 '가장 유명한 뮤지션'을 비롯해 미국 뉴욕에 본사를 둔 IT 전문 매체 매셔블(Mashable) 인도가 선정한 '2022 최고의 K-팝 아이돌' 1위, 미국 라디오 '채널 R 라디오'(Channel R Radio)가 선정한 '2022년 베스트 뉴 아티스트'(Best New Artist 2022) 부문 1위, 미국 디지털 음악 매체 지니어스(Genius)의 '지니어스 코리아' 가 선정한 '2022년 톱 남자 솔로 가수'(Top Male Soloists 2022) 1위, 미국에서 두 번째로 큰 라디오 회사 오다시(Audacy)가 선정한 '올해의 아티스트 오브 더 서머'(Artist of the Summer) 1위로 이름을 떨쳤고, '필리핀 K팝 어워즈'(KPOP Awards) 에서 '2022년 올해의 남자 아티스트'(Male Artist of the Year 2022)를 수상하는 등 2022년 눈부신 위업을 거두며, 글로벌 아티스트로서의 '비교 불가'한 영향력과 저력을 증명했다.한편, 'Left and Right'는 미국의 음악·영화·TV 시상식 '2022 피플스 초이스 어워즈'(E! People's Choice Awards 2022·PCAs)에서 '컬래버레이션 송(Collaboration Song)' 부문 1위를 수상한 바 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr