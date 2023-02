/사진=유튜브 채널 'TAEYANG' 영상 캡처

가수 태양이 그룹 방탄소년단 지민의 목소리에 버터가 녹는 것처럼 귀를 확인했다고 밝혔다.3일 유튜브 채널 'TAEYANG'에는 'TAEYANG - VIBE (feat Jimin of BTS) LIVE CLIP MAKING FILM'이라는 제목으로 영상이 게재됐다.태양은 "발매된 'VIBE'라는 곡을 라이브로 촬영하려고 왔다"고 밝혔다. 이어 "첫 번째 라이브가 될 것 같네요. 오랜만의 라이브라 재밌을 것 같다. 또 진짜 세션 라이브다 보니까 많이 떨리는 것 같다"고 덧붙였다.태양은 연습실을 방문했다. 그는 "여기서 옛날에 여기서 연습 많이 했는데"라며 추억을 회상했다. 태양은 세션과 함께 지민이 오기 전 맞춰보는 시간을 가졌다.곧이어 지민이 등장했다. 지민의 등장해 태양은 "What's up. 지 to the 민. JM"이라며 그를 반겼다. 이에 지민은 "아 형 역시 목소리 멋있다"며 웃었다. 태양과 지민은 서로 끌어안으며 인사했다.지민은 태양을 향해 "저 귀가 녹을 거 같아요"라고 말했다. 이를 들은 태양은 "아 무슨 소리야. 너무 오랜만이라서 잘 못 부른 것 같은데"라고 했다. 지민은 "긴장돼요. 진짜 미칠 것 같아요"라고 말했다.또한 지민은 "형 그럼 진짜 오랜만이겠네요?"라고 물었다. 태양은 "라이브는 거의 군대에 있을 때. 나 왜 자꾸 모든 대화가 군대로 귀결되지?"라고 말해 웃음을 자아냈다.라이브 촬영 당일 태양은 "너무 훌륭한 것 같다. 어떻게 라이브를 바로 잘 할 수 있는지"라고 칭찬을 아끼지 않았다. 지민은 "우리 영배 형님 목소리를 인이어로 들을 수 있는 사람이 몇이나 있을까요?"라고 했다.태양은 "우리 지민이 목소리를 인이어로 이렇게 가까이서 들을 수 있는 사람이"라고 화답했다. 지민은 "고막에서 탭댄스를 추더라"고 했고, 태양은 "난 고막에서 지금 약간 버터가 녹는 것처럼 자꾸 귀를 확인하게 된다"고 말했다.또한 지민은 "멘트로 제가 진 것 같다. 확인을 하실 줄은 몰랐네"라고 밝혔다. 태양은 "순간순간 빼고 싶어서. 내가 달팽이관이 녹은 것 같았다"며 웃었다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr