방탄소년단 지민, '화보의 정석' 고혹적 우아함..스페셜 콘텐츠까지 커버 매거진 인기

방탄소년단(BTS) 지민이 단독 커버를 장식한 패션 매거진이 계속해서 화제를 모으고 있다.패션 매거진 '더블유 코리아'(W Korea)가 지난 6일 2023년 Volume 2 커버 주인공으로 지민을 소개하고 화보와 영상 등을 연이어 공개하며 집중 조명하고 있다.화보에서 지민은 글로벌 앰버서더로 발탁된 디올(Dior)의 여름 시즌 컬렉션을 착용하고 컬러와 흑백을 오가는 고혹적인 분위기로 그동안 보여지지 않았던 또다른 매력을 담아내 찬사를 모으며 예약판매 시작 후 온라인 서점가를 점령했다.이후 셀피 콘셉트로 자유롭게 촬영한 2장의 화보와 색채 가득한 꽃더미 속에서도 가장 아름다운 모습으로 섬세하고 우아한 무드를 발산하는 패션 필름을 공개, 지민의 사진을 현상하는 암실 영상과 함께 무려 50쪽 분량의 심층 인터뷰 및 화보를 예고해 팬들의 마음을 더욱 설레게 했다.특히 더블유 코리아는 지민이 피처링과 작곡, 뮤직비디오에 참여한 태양과의 협업곡 '바이브(Vive)' 발매를 기념해 그동안 지민이 선보인 듀엣곡을 집중 조명, 특히 '바이브'에서 ''지민은 'Look at the stars / 밝게 빛나는 달 / All through the night / 우릴 비춰주고 있잖아'라고 노래하는데 몽환적이고 영롱한 보이스와 기막히게 어울린다''고 극찬했다.또 "노래가 시작되고 3초. 지민에게 빠져들기에, 그거면 충분하다"라며 '지민만 가능한 도입부'라고 평가한 '피땀눈물'에 이어 음소거를 하고 안무를 보더라도 그 정서가 느껴지는 'Save ME'와 'Best of Me', 'Home', '작은것 들을 위한 시', 'ON'까지 소개, ''지민의 유니크한 보컬에 대해서 ‘유일무이’라는 표현이 이견 없이 쓰이곤 한다''고 전했다.이후 더블유 코리아 웹페이지 인기 목록에는 한때 '지민(Jimin), 더블유 Vol.2 화보 선공개'가 1위, '지민(Jimin), W Korea Vol.2 스페셜 콘텐츠'와 '방탄소년단(BTS) 지민의 듀엣곡 모음.zip'가 3, 5위를 차지했으며 22일 기준으로는 이후 공개된 '[ENG] Jimin in Full Bloom'가 1위, 2위 '꽃처럼 피어나, 지민', 4위 '방탄소년단 지민과 눈맞춤을?', 5위 '지민(Jimin), W Korea 2023 Vol.2 스페셜 콘텐츠'가 올랐다.한편, 지민의 한국 팬베이스 '올포지민'(ALLFORJIMIN)은 2023년 W Korea Vol.2 커버를 장식한 지민을 축하하고, 팬들의 응원하는 마음을 전달하기 위해 더블유 코리아 2월호에 광고를 진행해 팬들에게 특별한 선물을 더했다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr