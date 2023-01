블랙핑크 제니 / 사진=제니 인스타그램

블랙핑크 제니가 근황을 전했다.제니는 지난 17일 자신의 인스타그램 계정에 "my blue rose thank you mum love you happiest girl in the world"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진에는 파란 장미 꽃다발을 들고 미소 짓고 있는 제니의 모습이 담겨있다.한편, 제니는 지난 16일 생일을 맞았다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr