배우 송혜교가 넷플릭스 '더 글로리' 비하인드 사진을 공개했다.송혜교는 4일 "THANK U FOR ♡ UR SUPPORT"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에는 송혜교의 모습이 담겼다.송혜교는 체크무늬 셔츠와 청바지를 착용한 상태. 그는 수수한 매력을 자랑해 시선을 끈다. 지난해 12월 30일 공개된 넷플릭스 시리즈 '더 글로리'에서 대학생 시절을 연기한 송혜교의 모습이 돋보인다.또한 송혜교는 앰버서더로 활동 중인 명품 브랜드 F사로부터 꽃다발을 선물 받았다. 이에 감사의 의미로 "THANK U"라는 글과 함께 인증 사진을 남기기도.송혜교는 '더 글로리'에 출연했다. '더 글로리'는 유년 시절 폭력으로 영혼까지 부서진 한 여자가 온 생을 걸어 치밀하게 준비한 처절한 복수와 그 소용돌이에 빠져드는 이들의 이야기다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr