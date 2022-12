포레스텔라 /사진=유튜브 채널 '코스모폴리탄 코리아' 영상 캡처

포레스텔라 /사진=유튜브 채널 '코스모폴리탄 코리아' 영상 캡처

포레스텔라 /사진=유튜브 채널 '코스모폴리탄 코리아' 영상 캡처

크로스오버 그룹 포레스텔라 멤버 고우림이 '피겨 여왕' 김연아와 결혼 후 해외 팬들이 불러주는 애칭에 대해 언급했다.지난 26일 유튜브 채널 '코스모폴리탄 코리아' 채널에는 '촬영이 안 끝나요! 입 터진 포레스텔라(Forestella), 이것이 존잼 유토피아'라는 제목과 함께 영상 하나가 게재됐다.포레스텔라는 코스모폴리탄의 케미 맛집을 함께하게 됐다. 배두훈은 "과연 저희의 케미 점수가 몇 점이 될지 궁금하다"고 밝혔다.조민규는 TMI 퀴즈를 내기 시작했다. 조민규는 자기의 브이로그에서 먹지 않은 음식, 머리둘레를 퀴즈로 내 멤버들이 맞추는 시간을 가졌다.이어 고우림의 TMI 퀴즈 타임이 돌아왔다. 고우림은 "결혼 발표 후 해외 팬들이 고우림을 부르는 애칭은?"이라고 질문했다. 고우림은 "이건 보기가 없다. 하나 힌트를 먼저 주고 시작해도 괜찮을까요? 우리가 함께했던 공연의 제목"이라고 말했다.조민규는 "로열 베이스"라고 정답을 외쳤다. 이에 고우림은 "반은 맞았다. 하나 더 드리면 발음이 같다. 우리 공연을 보고 로열 뭡니다고 하지 않나"라고 말했다. 강형호는 "곤서트"라고 했다. 그러자 조민규는 자신의 이름을 외친 뒤 "로열 곤서트"라고 말했다.강형호는 "내가 한걸"이라고 했다. 조민규는 "예능은 이렇게 하는 거야"라고 목소리를 높였다. 강형호는 "로열 콘서트"라고 외쳤다. 강형호의 답이 정답이었다.고우림은 "원래 'CONCERT'다. 그런데 'CONSORT'가 된다. 왕실 배우자라는 뜻으로 TEH QUEEN이 배우자를 얻었다며 해당 애칭을 붙임"이라고 설명했다. 그러면서 "땡큐 베리 머취"라며 "잘 살겠다"고 말했다.고우림 다음으로 강형호, 배두훈 순으로 TMI 퀴즈가 시작됐다. 이어 밸런스 게임을 소화했다. 최근 포레스텔라 멤버들은 첫 싱글 앨범 'The Bloom : UTOPIA - The Borders of Utopia'(더 블룸 : 유토피아 - 더 보더스 오브 유토피아)를 발매했다.포레스텔라는 "어디에도 없는 그런 희한한 곡을 준비했다. 다들 피땀 흘려서 만든 곡이고 저희 4명의 노력의 결실이 잘 맺어서 꽃이 잘 개화했으면 하는 바람이다"며 "그리고 추가로 내년 1월에 북미 투어를 떠나게 됐다. 다섯 개의 도시에서 글로벌 팬들과 저희의 단독 콘서트를 열 예정이다. 공연을 마치고 돌아오도록 하겠다. 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr