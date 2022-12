/사진 = 백예린

가수 백예린이 어딘가 달라진 외모의 근황을 공개했다.백예린은 22일 "Seattle! It was lovely to meet you guys ❤️ So sweet"이라며 "Thank you all for supporting me, have good nights"(시애틀! 여러분 만나서 반가웠어요. 너무 행복. 사랑해 주셔서 감사합니다. 좋은 밤 보내요)라고 적고 사진을 게재했다.사진에서 백예린은 블랙 의상에 짧은 하의를 입고 서서 포즈를 취했다.백예린은 지난달 28일 애틀랜타를 시작으로 전날 밴쿠버까지 총 14개 도시에서 첫 미주 투어 '2022 백예린 노스 아메리카 투어(North America Tour)'를 진행 중이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr