레드벨벳 예리가 매끈한 바디라인을 공개했다.12일 예리는 "우리 러비들 너무 너무 고마웠어요 👶🏻덕분에 활동 즐겁고 든든하게 했어요 언제나처럼 사랑랑 ! Thanks for having my back Reveluv. ords can't express how much I love you all 🐕‍🦺♥️"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 예리는 크롭티에 미니스커트를 입고 패셔니스타다운 면모를 뽐냈다. 러블리한 비주얼이 모두를 설레게 한다.한편 레드벨벳은 지난 11월28일 새 미니앨범 'The ReVe Festival 2022 - Birthday'를 발매하고 활동했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr