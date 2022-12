방탄소년단 지민, 셀럽들도 애정하는 잇템 '위드 유 후디'..제작 했다 하면 인기 '미다스의 손'

방탄소년단(BTS) 지민이 디자인한 굿즈가 글로벌 셀럽들에게 꾸준히 사랑받으며 잇템의 인기를 과시했다.일본 배우 하시모토 아츠시(橋本 敦)는 지민의 의류 굿즈를 입고 일본 영화제 'MOOSIC LAB 2023' 첫날 자신이 출연한 영화 시사회 무대에 오른 사진을 최근 SNS에 공개했다.사진 속 하시모토 아츠시가 착용한 의상은 지민이 디자인한 'With You Hoody'로 판매 당시 눈물 흘리는 이모지와 함께 구매 도중 품절되었다는 글을 SNS에 올린 바 있으며 공식 자리인 영화제 시사회의 의상으로 선택할만큼 남다른 애정을 표현해 팬들을 감동시켰다.지민의 굿즈는 앞서 WHO 소셜미디어 책임자 사리 세티오기 그리버그(Sari Setiogi Griberg), 일본 프로 레슬링 선수이자 GHC 헤비급 챔피언 시오자키(Go Shiozaki), 홍콩 출신 배우 및 인플루언서 베네딕트 쿠아(Benedict Cua), 필리핀 최대 민영방송사 ABS-CBN 뉴스 기자이자 프로듀서 안나 세레소(Anna Serezo)를 비롯해 인기 예능프로그램인 1박2일, 꽃보다 청춘, 신서유기 등을 연출해온 신효정PD 등이 착용 및 구매 인증에 나서 유명인들의 사랑을 독차지하고 있다.'With You Hoody'는 지민의 생일 날짜와 팀 데뷔일 13을 포인트로 팬들을 향한 깊은 사랑을 세심하게 담았으며 특히 세련된 디자인과 높은 활용도 덕분에 팬들이 실제로 자주 착용하는 애착 아이템이다.특히 지난 1월 첫 출시 당시 0.1초만에 품절, 이후 팬들의 강력한 추가 판매 요청에 총 3차까지 진행됐으나 이마저도 순식간에 품절 대란을 일으키며 '13대첩'이라고 불릴 정도로 큰 인기를 끌었다.이러한 독보적 인기로 미국 실리콘 밸리 시장 정보플랫폼 'NetBase Quid'에서 1월 21일 기준 금주의 트렌드 인사이트의 의류 및 액세서리 부문에 가장 많이 언급된 인물 1위로 '지민'(JIMIN)이 이름을 올려 화제성을 입증했다.지민은 'With You Hoody' 뿐만 아니라 제작에 참여한 BT21의 '치미'(CHIMMY), 포토북 'Me, Myself, and Jimin - ID:Chaos'에 이르기까지 독창적이고 창의적인 결과물로 언제나 감탄을 모으며 세계적 인기로 다방면에 걸쳐 글로벌 잇 보이(GLOBAL IT BOY)의 위상을 보여주고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr