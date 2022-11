방탄소년단 진 '12월은 Jin데이' 생일 축하하며 다양한 서포트로 축제의 열기

방탄소년단(BTS) 진의 생일을 준비하는 팬들의 서포트소식이 이어지며 축제 열기가 고조되고 있다.진의 일본 팬계정인 '진카페(Jin CAFE)는 12월 1일부터 12월 20일까지 홍대입구역 미디월 광고 영상을 송출, 진의 생일을 축하한다고 전했다.다수의 일본팬들이 모여 진에게 행복을 전하고 싶어 생일 광고를 진행하게 되었다는 진카페는 특히 영상에 "석진이가 다녀왔어 라고 말하는 날을 기다리고 있을게"라는 문구로 군 입대를 앞둔 진에 대한 사랑과 응원을 전했다.또 다른 진의 일본팬계정인 '해피진'(HAPPY JIN)은 진의 생일을 기념해 11월 21일부터 12월 4일까지 7호선 건대입구역과 신용산역사에 각각 CM보드 광고를 진행한다.진의 생일인 12월 4일에는 2호선 을지로역 3번 출구 명동 경기 빌딩 옥외 대형 광고 영상이 송출될 예정이며 유명 관광지이자 랜드마크인 삿포로 TV타워를 핑크빛 조명으로 물들일 예정이다.진의 일본 팬계정 'JIN fAN AccOUNT'는 진의 생일을 축하하기 위해 12월 1일부터 12월 31일까지 약 한달간 하이브 앞 버스 쉘터 광고를 진행한다고 전했다.진의 중국 팬계정인 '차이나진바'(ChinaJinBar)는 진의 생일을 맞아 '보그 코리아' 12월호 인사이드 광고를 진행한다.또 12월 4일에는 진의 생일을 축하하기위해 신촌 현대백화점 유플렉스 옥외 벽면에 설치된 초대형 LED 전광판에 영상이 송출될 예정이며, 지하 연결통로에는 75인치 21개의 LCD 패널에도 진의 모습이 볼수있다.화면이 연결통로에 나열되어 있어 이곳을 이용하는 많은 사람들에게 자연스럽게 노출되며 다양한 축제와 문화가 있는 거리에서 진의 생일 축하 광고로 팬들의 즐거움을 더했다.진의 팬계정 'A LITTLE BRAVER'는 진의 생일을 기념해 11월 26일부터 12월 4일까지 카페 러키더키 테라스에 대형 벌룬 포토존을 설치한다고 전했다.'A LITTLE BRAVER'는 'The Astronaut' 컨셉포토 속 베레모를 쓴 귀여운 진의 대형 벌룬 포토존에서 진의 팬들이 소중한 시간들을 보내길 바란다는 마음도 전했다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr