블랙핑크 제니 / 사진=제니 인스타그램

블랙핑크 제니가 근황을 전했다.제니는 14일 자신의 인스타그램 계정에 "Hamilton was lovely being back in this city (해밀턴, 이 도시에 돌아온 것은 정말 좋았다)"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진에는 사랑스러운 스타일링을 선보이고 있는 제니의 모습이 담겨있다.한편, 제니가 속한 블랙핑크는 K팝 걸그룹 최대 규모의 월드투어 중이다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr