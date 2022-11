아론 카터

팝가수 아론 카터가 세상을 떠났다. 향년 34세5일(현지 시각) 미국 매체 버라이어티 등에 따르면 아론 카터가 캘리포니아주 랭커스터에 있는 자택 욕실에서 숨진 채 발견됐다. 아론 카터의 사망은 매니지먼트 대표 테일러 헬게슨에 의해 공식 확인됐다.테일러 헬게슨은 "무슨 일이 일어났는지, 그 원인이 무엇인지 알아내려고 노력하고 있다. 우리는 모두와 마찬가지로 속상하다. 팬들이 그의 가족에게 기도해주기를 바란다"고 말했다. 아론 카터의 가족과 소속사 측은 성명을 발표할 예정이다.아론 카터는 그룹 백스트리트 보이즈 멤버 닉 카터의 친동생이다. 그는 1998년 첫 앨범을 냈다. 이어 2000년 'Aaron's Party (Come and Get It)'를 발매한 뒤 브리트니 스피어스, 백스트리트 보이즈 투어 오프닝 무대에 서며 활동했다. 디즈니 채널 '리지 맥과이어', '올 댓!'에도 출연했다.형의 후광과 미소년 이미지로 많은 사랑을 받았으나 음주 운전과 대마초 혐의로 경찰에 체포되기도 했다. 또한 2020년에 2012년 사망한 누나 레슬리 카터에게 10세 때부터 3년간 강간당했다고 폭로했다. 형 닉 카터와도 관계가 악화해 서로를 저주하기도 했다. 이에 닉 카터는 가족을 지키기 위해 아론 카터에게 접근 금지 명령 신청을 하기도.아론 카터는 지난해 득남한 뒤 약혼녀 멜라니 마틴과 결별했다. 그는 "그녀는 내게 2년 동안 거짓말을 하고 있었다. 그녀가 이런 식으로 나를 배신하다니 믿을 수 없다"고 했다.아론 카터와 멜라니 마틴은 지난해 1월 인스타그램을 통해 열애를 공식적으로 인정했다. 두 사람은 3월 자택에서 말다툼으로 헤어졌다. 이 과정에서 멜라니 마틴이 아론 카터에게 폭력을 행사해 가정폭력 중죄로 체포됐다.멜라니 마틴은 체포되기 전 아론 카터에게 임신 소식을 알린 것으로 전해졌다. 결국 두 사람은 재결합했고, 같은 해 6월 약혼을 발표했다. 아론 카터는 지난해 포르노 배우로 데뷔했다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr