트레저, 신곡 일부 베일 벗었다!! 'HELLO' MV 티저 공개

강렬 킬링 파트+에너제틱 퍼포먼스..컴백 D-3 기대감 증폭

YG 대형 그룹 트레저의 새 앨범 타이틀곡 'HELLO' 뮤직비디오 티저가 1일 전격 공개됐다.핵심 후렴구는 물론 퍼포먼스가 최초로 베일을 벗어 연신 눈과 귀를 사로잡는 영상이다. 앞서 여러 티징 콘텐츠들로 트레저의 새로운 음악 색깔을 예고, 신곡에 큰 관심이 쏠렸던 터다.영상은 트레저 멤버들의 각기 다른 매력을 차례로 비췄다. 이들의 한층 성숙해진 모습은 물론 세련된 비주얼을 다채로운 구도로 펼쳐내며 보는 이의 심박수를 뛰게 했다.이때 터져 나오는 펑크록 사운드가 분위기를 반전시켰다. 그 위에 얹힌 'Where you’ve been all my life'라는 노랫말은 트레저의 긍정 에너지와 맞닿아 강렬한 임팩트를 남겼으며, 'hello hello hello'라는 가사와 이를 직관적으로 표현한 포인트 안무가 짙은 중독성을 예감케 했다.뮤직비디오 본편과 완곡에 대한 궁금증이 최고조에 달한 상황. YG 측은 "'HELLO'는 멤버들이 전하고자 하는 든든하고 유쾌한 메시지가 담겼다. 트레저 고유의 음악색으로 완성된 에너제틱 댄스곡이 될 것"이라고 귀띔했다.트레저는 10월 4일 미니 2집 'THE SECOND STEP : CHAPTER TWO'를 발매한다. 멤버 다수가 전곡 작사·작곡에 참여한 이 앨범에는 'HELLO', 'VolKno', 'CLAP!', '고마워 (THANK YOU)', '묻어둔다 (HOLD IT IN)' 등이 수록됐다. 피지컬 음반은 'DARARI' ROCK REMIX 버전을 더해 총 6트랙이다.컴백에 이어 트레저는 11월 12일, 13일 양일간 서울 올림픽공원 KSPO돔에서 콘서트를 개최, 활발한 활동으로 팬들의 사랑에 보답한다김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr