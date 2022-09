그룹 방탄소년단 / 사진제공=빅히트뮤직

그룹 방탄소년단(BTS)이 '가을 피크닉을 함께 가고 싶은 남자 아이돌 그룹' 1위를 차지했다.텐아시아는 9월 18일부터 9월 26일까지 톱텐 텐아시아 홈페이지를 통해 '가을 피크닉을 함께 가고 싶은 남자 아이돌 그룹은?'이라는 주제로 설문을 진행했다.해당 투표에서 방탄소년단이 하트 363개를 얻어 1위에 올랐다. 방탄소년단은 오는 10월 15일 부산 아시아드 주경기장에서 '2030 부산세계박람회' 유치 기원을 위해 콘서트 'BTS Yet To Come' in BUSAN'을 개최한다. 방탄소년단의 앤솔러지 앨범 'Proof'는 미국 빌보드 차트에서 역주행했다. 빌보드가 27일(현지시간) 발표한 최신 차트(10월 1일자)에 따르면, 방탄소년단의 '프루프'는 메인 앨범차트 '빌보드 200'에서 80위를 차지했다. 지난 주 90위에서 10계단 반등하며 15주 연속 차트인했다.2위는 하트 225개를 획득한 엔하이픈이 차지했다. 엔하이픈은 한터차트 밀리언 인증패 최소연차 수상자로 이름을 올렸다. '한터차트 공식 초동 인증패'는 실시간 음악차트인 한터차트에서 집계하는 '초동 판매량' 데이터를 근거로 일정 음반 판매량을 넘긴 아티스트의 공식 기록을 인증하는 기념패다. 엔하이픈은 '매니페스토 : 데이 1'으로 초동 집계 이틀 만에 100만 장 이상의 판매량을 기록하며 자체 최고 초동 기록이었던 81만 장(정규 1집 '디멘션 : 딜레마')를 뛰어넘었다. 또한 역대 초동 밀리언 돌파 아티스트 가운데 최소 연차로 이름을 남겼다.다음으로 NCT DREAM이 하트 90개를 받아 3위를 기록했다. NCT DREAM은 지난 8~9일 두 번째 단독 콘서트 'THE DREAM SHOW2 – In A DREAM'을 서울 잠실 올림픽주경기장에서 선보였다. 이 공연은 NCT DREAM이 국내 최대 규모 공연장인 잠실 주경기장에서 개최하는 첫 단독 콘서트이자, 약 2년 10개월 만에 펼치는 대면 콘서트였다. NCT DREAM은 히트곡부터 앨범 수록곡, NCT 앨범 발표곡, 유닛곡까지 다채로운 음악과 퍼포먼스, 매력으로 관객들을 매료시켰다.이어 아스트로, 스트레이 키즈, 엑소, 더보이즈, 투모로우바이투게더 순으로 하트를 많이 받았다.현재 톱텐 텐아시아 홈페이지에서는 '무대 장악력이 뛰어난 남자 가수는?, '아이웨어 브랜드 모델로 잘 어울리는 여자 가수는?'이라는 주제로 투표가 진행되고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr