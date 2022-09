방탄소년단 진, '제일 좋아하는 BTS 멤버' 1위...한국관광공사 마닐라 지사 투표

방탄소년단(BTS) 진이 '제일 좋아하는 BTS 멤버' 1위로 선정돼 뜨거운 인기와 영향력을 증명했다.지난 5일, 한국관광공사 마닐라 지사(Korea Tourism Organization Manila Office)는 공식 페이스북 계정을 통해 가장 좋아하는 BTS 멤버 1위 투표 결과를 발표했다.한국관광공사 마닐라 지사는 팬들이 방탄소년단 중 제일 좋아하는 멤버를 바로 진으로 선정했다고 밝혔다.아미들이 크게 호응해준 것에 대해 감사하다고도 언급, 팬들이 멤버 모두를 좋아하는 것을 알고 있다고 언급했다.또 한국 문화가 세계 각지에서 살아숨쉬게 해준 아미들에 대한 사랑을 표현하기도 했다.지난 달 27일, 한국관광공사 마닐라 지사는 3라운드까지 각각 세 명의 우승자 멤버를 발표한 바 있다. 그 가운데 다시 아미가 제일 좋아하는 멤버로 진이 선정된 것.한국관광공사 마닐라 지사는 방탄소년단이 세계 최고의 K팝 그룹 중 하나라고 전하며 방탄소년단을 전체적으로 높이 평가한다고 말했다.진은 올해 아이돌챔프에서 진행된 'The Most Popular Idol in USA' 투표에서 35.68%의 지지율로 1위를 차지하며 미국에서 가장 인기 있는 아이돌로 선정된 바 있다.일본인만 참여가 가능한 네토라보(Netorabo)의 "당신이 가장 좋아하는 방탄소년단 인스타그램은?"이라는 설문 등에서도 진이 1위에 오르며 전 세계에서의 폭발적인 인기를 증명했다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr