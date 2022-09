방탄소년단 지민, 전 세계 SNS 뒤집어놓은 화보 힌트컷…'Taylor of Chaos' 탄생의 서막

방탄소년단 지민의 뒷모습을 담은 사진 한 장이 전 세계 SNS를 휩쓸며 팬들의 마음을 훔쳤다.최근 '코리아부'(Koreaboo), '올케이팝'(Allkpop), 인도 '볼리우드 라이프'(Bollywood Life), 스페인 'La Verdad' 등 다수의 외신들이 방탄소년단의 ‘스페셜 8 포토-폴리오(Special 8 Photo-Folio)’ 힌트컷으로 지민의 사진이 실린것을 대서특필했다.현재 멤버들의 생일에 따라 순차 공개중에 있는 ‘스페셜 8 포토-폴리오’는 마지막 페이지에 다음 멤버의 힌트컷이 담기게 되며 매체들은 지민의 힌트컷이 SNS를 통해 빠르게 공유되어 화제를 모으자 ''아미들이 열광하고 있다'', ''팬들의 설레임과 기대감이 증폭되고있다''고 발빠르게 보도한 것.사진 속에서 긴 흑발에 가죽 바지와 부츠, 롱글로브 등을 착용한 올블랙 스타일링으로 한 손에는 뿔이 달린 장식물을 들고 있는 뒷모습의 지민은 아름다운 몸선이 그대로 드러나 섹시함과 신비로운 아우라의 남신 자태를 뽐내며 시선을 사로잡고 있다.부분 컷에서는 하얗고 긴 목선을 따라 'Tailer of Chaos'라는 글귀가 적혀있어 치명적 매력을 한층 더해주며 팬들의 뜨거운 반응을 모아 구글 검색량 100%로 폭발적 증가 함께 월드와이드와 미국 트위터 실시간 트렌드에 'PARK JIMIN', 'TAILOR OF CHAOS', 'Jimins' 등의 키워드가 올랐다.이에 미국 연예 매체 올케이팝은 "지민은 자신뿐만 아니라 누구도 시도하지 않은 것에 도전해 창의적 한계를 끌어올린다. 완벽한 비율의 슈퍼모델같은 인상적 비주얼 외에도 팬들은 매우 신선하고 새로운 그의 'tailor of chaos' 컨셉에 놀라움을 금치 못했다"고 전했다.특히 "'tailor of chaos'는 이전 사용에 대한 어떠한 결과도 나오지 않았고 그것은 지민을 더욱 매력적으로 만들었다"며 지민이 포토폴리오를 통해 완전히 새로운 용어와 개념을 만들어냈다는 점에 열광하는 팬들의 핫한 반응과 함께 지민의 모습에 영감을 얻어 탄생한 수많은 팬아트를 소개했다.이에 "지민은 'tailor of chaos'라는 엣지있는 별명을 하나 더 가지게 됐다", "빨리 보고싶어서 현기증 나", "와 컨셉도 대박 표현력도 대박", "이 멋진 남자는 왜 항상 나의 트렌드 페이지에 있는거야", "이 남자는 누구이며 왜 내옆에 있지 않는가" 등의 반응이 쏟아져 팬과 대중에게까지 퍼진 높은 화제성을 실감케했다.지민은 앞서 위버스 매거진을 통해 탄탄한 복근과 가슴 근육을 드러낸 파격적 섹시 화보로 전 세계 실시간 트렌드 1위에 오르는 폭발적 반응을 모았던 바 이번엔 힌트컷만으로 글로벌 팬들을 매료시키며 '스페셜 8 포토-폴리오'에 대한 기대를 더욱 높이고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr