블핑 로제, 높은 콧대 탓 성형 의혹 생길만…완벽해도 문제[TEN★]

블랙핑크 로제가 완벽한 옆태를 보였다.최근 로제는 자신의 인스타그램을 통해 "Get em get em get em"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 로제는 백옥같은 피부와 작은 얼굴을 과시했다. 그는 환상적인 콧대라인을 뽐내며 도도한 표정을 짓고 있다.한편 블랙핑크는 정규 2집 타이틀곡 뮤직비디오 촬영 막바지에 돌입했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr