방탄소년단 정국 생일 맞이 필리핀 루네타 공원 '분수 쇼'→'GA 타워' 2044m2 '초대형 LED 광고'

방탄소년단(BTS) 정국의 생일을 맞이해 팬들의 비교 불가한 해외 서포트 릴레이가 끝없이 이어지고 있다.최근 정국의 필리핀 팬베이스 'Golden Alliance PH'은 필리핀 마닐라에 위치한 루네타 공원(이하 리잘 공원)에서 정국의 분수 쇼 서포트가 펼쳐진다고 트위터를 통해 밝혔다.'Golden Alliance PH'은 9월 1일 오후 7시(현지 시간) 루네타 공원에서 정국의 재즈 풍 자작곡 '스틸 위드 유'(Still With You) 리듬과 함께 아름다운 분수 댄스를 감상할 수 있다고 전했다.해당 소식에 분수 쇼 당일 현지 팬들의 발걸음이 이어질 것으로 보인다.'Golden Alliance PH'은 8월 29일 'Child Hope' 재단과 함께 마닐라에서 7세~14세 거리 어린이들을 대상으로 예술 기술 세미나를 개최한다고도 공개했다.'Golden Alliance PH'은 '황금 막내'이자 그림에도 특출난 재능을 지닌 정국에 영감을 받아 아이들에게 예술적 재능을 펼칠 수 있는 기회를 주는 행사를 진행하게 되었다고 덧붙여 훈훈함을 자아냈다.이와 함께 팬계정 'ByMySide'는 트위터를 통해 9월 1일 필리핀 도심 마닐라에 위치한 'GA 타워'의 2044m2에 달하는 초대형 LED 스트린에서 정국의 생일 광고를 송출한다고 공개했다.또 'ByMySide'는 9월 1일 인도네시아 수도 자카르타의 'Kuningan City Mall'(쿠닝안 시티몰) DID 배너, 9월 1일 말레이시아 수도 쿠알라룸푸르의 핫 플레이스 부킷 빈탕 'The Starhill'(더 스타힐) 쇼핑 센터 앞 LED 스크린에서 정국의 생일 광고를 송출시킨다.더불어 'ByMySide'는 8월 29일~9월 4일 방콕 가장 높은 오피스로 꼽히는 'Empire Tower'(엠파이어 타워)의 234m2에 달하는 대형 LED에서 정국의 생일 광고도 송출되는 등 세계 각국에서 정국에 대한 애정이 듬뿍 담긴 통큰 생일 서포트들이 즐비하고 있다.앞서 정국의 중국 팬클럽 '정국 차이나'는 미국 라스베이거스 프리몬트 스트리트에서 진행하는 세계 '최초'의 역대급 생일 서포트도 공개했다.'정국 차이나'는 9월 1일 24시간 동안 라스베이거스 프리몬트 스트리트에 설치된 460mx27m에 달하는 돔 형의 오버 헤드 LED 캐노피와 24개의 거대한 기둥 스크린에서 정국의 비바 비전 생일 라이트 쇼(Viva Vision Light Show)를 펼친다고 전했다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr