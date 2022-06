방탄소년단 진, '옛 투 컴' MV 포토 스케치...사막에도 타지 않는 미의 남신

방탄소년단(BTS) 진이 팬들을 사로잡았다.방탄소년단은 지난 15일 공식 트위터 계정과 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스(Weverse), 공식 페이스북을 통해 ‘Yet To Come (The Most Beautiful Moment) MV Photo Sketch’를 공개했다.공개된 사진 속 진은 장발의 블랙 헤어와 깨끗하고 빛이 나는 피부, 작은 얼굴에 균형 잡힌 이목구비 등 수려한 모습으로 눈길을 모았다.진은 올 화이트 슈트를 완벽하게 소화, 한 손을 바지에 넣는 우아한 포즈로 순백의 미와 세련미를 자랑했다.흰 모래사막을 배경으로 의자에 앉아 어딘가를 무심한 듯 아련하게 응시하는 진의 모습은 영화의 한 장면을 떠올리게 해 팬들을 설레게 했다.또다른 사진속에서 턱에 손으로 브이를 하며 카메라를 정면으로 응시하는 진의 모습은 사랑스러운 장난꾸러기 같은 표정이 묻어나 미소를 자아냈다.진은 완벽한 화이트 슈트핏으로 댄디한 멋을 자랑하며 촬영 내내 품격이 흐르는 부드러운 카리스마로 강렬한 존재감을 드러냈다.팬들은 "잘생긴 왕자님 같네", "석진이는 흑발이 진리지", "얼굴작고 팔다리 길고 피지컬 진짜 환상적이다", "햇빛받으니 잘생김이 더 잘보이는 듯", "석진이 눈빛 아련하네 표정연기 잘할꺼같아", "눈에 띄게 진짜 잘생겼다"등 뜨거운 반응을 나타냈다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr