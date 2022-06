제시카 / 사진=제시카 인스타그램

소녀시대 출신 제시카가 근황을 전했다.제시카는 19일 자신의 인스타그램 계정에 “빨간 옷을 입은 아가씨. 촬영장에서 즐거운 시간(Lady in red. Having fun on set)”이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진에는 강렬한 레드 오프숄더 드레스를 입은 제시카가 거울 셀카를 찍고있는 모습이 담겨있다.한편, 제시카는 최근 중국 오디션 프로그램 ‘승풍파랑적저저 시즌3’에 출연했다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr