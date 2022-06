사진=하이브 레이블즈 제공

글로벌 보이그룹 데뷔 프로젝트 ‘&AUDITION - The Howling -’에 참여하는 데뷔조와 연습생 프로필 이미지가 최초 공개됐다.하이브 레이블즈 재팬은 오늘(5일) ‘&AUDITION - The Howling -’의 공식 홈페이지를 통해 이미 데뷔조로 발탁된 케이(K), 니콜라스(NICHOLAS), 의주(EJ), 타키(TAKI)와 연습생 11명의 프로필 이미지를 공개하며 기대감을 높였다.프로필 이미지는 현실 세계에는 없는 듯한 소년들의 모습을 표현했다. 각양각색으로 표현된 배경은 개개인의 개성이 투영된 세계관을 의미하고 망토와 셔츠 등 의상, 목걸이와 같은 아이템들이 순수미와 강인함이라는 양면성을 표현, 이들의 미완성된 소년미를 나타낸다.이번 프로필 이미지 공개를 통해 FUMA, HAYATE, JUNWON, YUMA, GAKU, JO, HIKARU, HARUA, MAKI, MINHYUNG, YEJUN 등 연습생 11인의 모습이 최초 공개됐다. 이들은 데뷔라는 궁극의 목표를 위해 ‘&AUDITION - The Howling -’을 통해 새로운 도전에 나선다.‘&AUDITION - The Howling -’은 하이브 레이블즈 재팬 최초의 글로벌 보이그룹 데뷔를 향해 ‘&’을 키워드로 펼쳐지는 총 8부작의 오디션 프로그램이다. 내달 9일 첫 방송되며 매주 토요일 한 회당 60분 분량의 에피소드가 하이브 레이블즈 공식 유튜브와 훌루 인 재팬(Hulu in Japan)에서 공개된다.‘&AUDITION - The Howling -’은 지난 2020년 국내에서 방영된 엠넷 ‘아이랜드’(I-LAND)에 출연했던 케이(K), 니콜라스(NICHOLAS), 의주(EJ), 타키(TAKI) 등 데뷔조 4인과 연습생 11인의 다양한 퍼포먼스와 성장 스토리를 다큐멘터리 형식으로 담는다. 이를 통해 데뷔하게 될 보이그룹은 세계를 무대로 활동하며 글로벌 행보를 펼치게 된다.한편, 오는 7월 13일부터는 오디션 응원 프로그램인 ‘&AUDITION’이 매주 수요일 니혼TV를 통해 30분간 방영된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr