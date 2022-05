사진= 이준기 인스타그램

배우 이준기가 수준급 춤 실력을 공개했다.이준기는 26일 자신의 인스타그램에 "뒤늦은 공약 실천. 사실 몇주 전부터 실행에 옮겼어야 했는데 바쁘다는 핑계로 여러분의 크나큰 사랑과 응원에 부응하지 못했던 점 사과드립니다"라며 장문의 글을 게재했다.이어 " 감사드립니다. 이번주 마지막 방송까지 김희우 검사의 마지막 스토리를 함께 장식해주세요"라며 "공약 실천 커버 뭐 해볼까 하다가 안무 연습실 오랜만에 놀러 간 김에 많은 분이 요청해 주신 싸이 선배님 'That That'을 해보기로 했습니다. 바로 뮤비 보고 안무 따서 해본 거라 완성도는 기대 금지입니다"라고 덧붙였다.공개된 동영상에는 싸이의 'That That' 노래에 맞춰 춤을 추고 있는 이준기의 모습이 담겨있다. 앞서 이준기는 SBS 금토드라마 '어게인 마이 라이프'의 시청률이 10%를 넘으면 춤을 추겠다고 공약을 내걸었다.한편 이준기는 '어게인 마이 라이프'에서 김희우 역으로 출연 중이다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr