알렉사 도자켓 / 사진=알렉사 인스타그램

알렉사가 글로벌 아티스트와 어깨를 나란히 했다.알렉사는 16일 자신의 인스타그램 계정에 "도자캣이 축하해줬다. 고마워 내 존재감을 알아줘서(CONGRATS ON THE WINS DOJAAAA thank you for talking to me and acknowledging my existence)"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진에는 팝 아티스트 도자캣과 다정한 셀카를 찍고 있는 알렉사의 모습이 담겨있다. 알렉사는 빌보드 뮤직어워드를 현장에서 도자캣을 만나 인증샷을 찍은 것으로 보인다.한편, 알렉사는 지난 10일 방송된 '아메리칸 송 콘테스트' 결승전에서 최종 우승을 차지했다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr