가수 레드벨벳 웬디가 2025년 1월 1일 같이 일출 보고 싶은 여자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 2024년 12월 26일부터 2025년 1월 1일까지 '2025년 1월 1일 같이 일출 보고 싶은 여자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 레드벨벳 웬디가 차지했다. 그는 지난달 방탄소년단 멤버 진의 솔로 앨범 'Happy'의 수록곡 'Heart on the Window'에 피처링으로 참여했다. 웬디가 속한 레드벨벳은 10월 '2024 Red Velvet FANCON TOUR 'HAPPINESS : My Dear, ReVe1uv' in MACAU'(2024 레드벨벳 팬콘 투어 '해피니스 : 마이 디어, 레베럽' 인 마카오)를 개최했다.2위는 소녀시대 윤아가 이름을 올렸다. 윤아는 2025년에는 '엑시트' 이상근 감독과 재회한 주연 영화 '악마가 이사왔다' 개봉을 앞두고 있다. 또, 웹소설 '연산군의 셰프로 살아남기'를 원작으로 한 tvN 새 드라마 '폭군의 셰프'에 출연을 앞두고 있다.3위는 에스파 카리나다. 2020년 데뷔한 에스파는 10월 21일 '위플래시'(Whiplash)로 컴백했다. 이들은 곡에 대해 SM엔터테인먼트를 통해 "반복되는 후렴구가 매력적인 노래"라며 "5초만 들어도 모두가 춤을 추고 싶게 만드는 것이 포인트"라고 신곡을 설명했다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '새해 맞이 함께 독서모임에 나가고 싶은 여자 트로트 가수는?', '새해 맞이 함께 독서모임에 나가고 싶은 여자 가수는?', '새해 맞이 함께 독서모임에 나가고 싶은 남자 트로트 가수는?', '새해 맞이 함께 독서모임에 나가고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr