방탄소년단 정국 'Stay Alive', 라스트 FM 글로벌 차트 1위→30일 이상 1위 진입

방탄소년단(BTS) 정국의 'Stay Alive'(스테이 얼라이브)가 영국 음원 사이트에서 1위를 재탈환한 막강 음원 저력을 보여줬다.지난달 11일 발매한 정국이 부른 웹툰 '세븐페이츠: 착호(7FATES: CHAKHO)'의 OST인 'Stay Alive'는 26일(한국시간 기준) 영국의 대표 글로벌 온라인 음악 사이트 '라스트 FM'(Last FM)에서 1위를 차지했다.'Stay Alive'는 '라스트 FM'의 글로벌 톱 트랙 차트 1위에 이름을 올리는 쾌거를 이뤘다.특히 'Stay Alive'는 영국 유명 싱어송라이터 찰리 XCX(Charli XCX)의 Beg For You (feat. Rina Sawayama)를 제치고 1위에 우뚝 올라서며 현지 뜨거운 음원 인기를 과시했다.'Stay Alive'는 지난 26일에도 '라스트 FM'의 글로벌 톱 트랙 차트 1위에 오른 바 있다.또 'Stay Alive'는 발매 이후 30일 이상 '라스트 FM'의 글로벌 톱 트랙 차트에 1위로 진입하는 등 영국에서의 독보적인 음원 파워도 자랑했다.'Stay Alive'는 아랍권 최대 음원 스트리밍 플랫폼 앙가미(Anghami)의 톱 K-팝 차트에서 '32일 연속' 1위에 이름을 올리기도 했다.'Stay Alive'는 스포티파이에서 '2주 연속' 스포티파이 톱 K팝 글로벌 차트 1위,글로벌 톱 송 데뷔 차트(2월 11일~13일 자) 1위부터 글로벌 음원 플랫폼 아이튠즈에서 106개 국가 아이튠즈 톱송 차트 1위 등을 기록한 바 있다.한편, 'Stay Alive'는 한국 웹툰 OST '최초'로 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에 95위로 진입했고, 빌보드 디지털 송 세일즈 6위, 월드 디지털 송 세일즈 1위를 차지했다.더불어 'Stay Alive'는 캐나디안 핫 100 74위로 한국 OST '최고 순위' 데뷔, 한국 남자 솔로곡 '최고 순위' 데뷔인 글로벌 톱 200 차트 13위와 글로벌 차트(Excl. U.S.) 8위, 해외 아티스트 '최초'로 빌보드 베트남 '핫 100' 차트에 1위, 히트 오브 더 월드 차트 총 6개 국가에 '최다' 진입한 한국 솔로곡 등 각종 빌보드 차트에서도 신기록 행진을 이어갔다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr