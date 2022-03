방탄소년단 정국, 프랑스서 아시아 유일 '우리 세대 최고의 아티스트' 선정...'톰 홀랜드'→'티모시 샬라메' 나란히

방탄소년단(BTS) 정국이 '우리 세대 최고의 아티스트'로 프랑스 유명 잡지에 조명을 받았다.최근 프랑스 인기 잡지 '스타라이트'(Starlight)에서는 '우리 세대 최고의 아티스트' 를 선정해 특집으로 지면에 실었다.이 중 방탄소년단 멤버 정국은 아시아인으로 유일하게 해당 잡지 지면에 이름을 올렸고 2페이지에 달하는 기사로 다뤄졌다.특히 정국은 '우리 세대 최고의 아티스트'에 톰 홀랜드(Tom Holland), 아리아나 그란데(Ariana Grande), 티모시 샬라메(Timothee Chalamet) 등 세계적인 슈퍼 스타들과 함께 어깨를 나란히 했다.또 정국은 프랑스 리얼리티 프로그램 The Voice : la plus belle voix 시즌 3의 우승자인 가수 켄드지 지레크(Kendji Girac), 2021년 미국 경제지 '포브스'(Forbes)의 영화 및 엔터테인먼트 부문에서 30세 미만 프랑스인 30위에 선정된 유튜버이자 인플루언서 Lena Situations 등과 함께 이름을 올리며 현지 강력한 인지도와 글로벌한 인기도 엿보게 했다.이를 접한 국내 팬들은 "우리 세대 최고의 아티스트 정국♥" "예술의 나라라 사람 볼 줄 아네ㅎㅎ" "정국이 유럽 인기도 최고지" "갓정국이 갓정국했네" "헐 티모시 샬라메 톰 홀랜드 아리아나 그란데랑 대박!!" "아시아인으로 정국이가 유일하네 프롬킹 전정국" "역시 대세의 아이콘 프랑스까지 영향력 장난 아니네" 등 다채로운 반응을 나타냈다.앞서 올해 초 정국은 미국 10대 월간 매거진 'J14' 가 진행한 투표에서 'HOTTEST GUY'(핫티스트 가이) 1위에 오르며 지면에 얼굴을 크게 장식했다.지난해에는 차트 정보, 스타들의 가십, 패션, 뷰티, 퀴즈 등을 다루는 10대를 위한 영국의 월간지 'Top of the Pops'(탑 오브 더 팝스) 잡지 지면에서 'who would you pick to fill the voice's coaching slots?'(보이스의 코칭 자리를 채우기 위해 당신은 누구를 선택하시겠습니까?) 라는 설문 조사를 진행했고 정국이 'INTERNATIONAL LEGENDS'(국제적 전설) 부분에 선정됐다.또한 정국은 미국 10대들에게 인기있는 'Quizfest(퀴즈페스트)'라는 셀럽들의 가십거리, 게임, 포스터, 퀴즈 등을 싣는 엔터테이먼트 잡지의 지면에 '당신의 꿈에서 데이트 하고 싶은 셀럽은 누구입니까?' 라는 설문 형태의 투표에 실려 큰 이슈를 불러 일으킨 바 있다.영국 일간지 '더 가디언(The Guardian)'이 "팝이 어떻게 다국어가 되었는가"란 내용을 다룬 지면에서 정국은 유명 팝가수들 사진과 함께 실리는 등 K팝 대표 얼굴로도 위엄을 떨쳐 왔다.더불어 러시아 잡지 단독 표지 모델, 독일 청소년 잡지로 유명한 '브라보(BRAVO)' 매거진이 정국을 첫 번째 표지 모델로 쓰는 등 전세계 각국 잡지 지면에서 등장해 오며 글로벌 초대세 아이콘의 명성을 이어왔다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr