브레이브걸스 유정./ 사진=인스타그램

그룹 브레이브걸스 멤버 유정이 컴백을 앞두고 물오른 미모를 과시했다.유정은 10일 자신의 인스타그램에 "Let me say thank yall"라는 글과 함께 여러장의 사진을 게재했다.사진 속 유정은 진한 화장으로 뚜렷한 이목구비를 강조하고 있다. 오렌지 컬러의 메이크업과 의상으로, 비타민 같이 톡톡 튀는 매력을 발산해 시선을 사로잡았다.유정이 속한 브레이브걸스는 오는 14일 여섯 번째 미니앨범 'THANK YOU'를 발매한다.노규민 텐아시아 기자 pressgm@tenasia.co.kr