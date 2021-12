'미스트롯2' 황우림, 사랑스러움 폭발…소녀시대부터 아이유까지 '캐럴 메들리'

'미스트롯2' 출신 가수 황우림이 캐럴 메들리 영상을 공개하며 ‘크리스마스 여신’으로 변신했다.황우림은 지난 20일 공식 유튜브 채널 황우림의 포카림을 통해 겨울 분위기가 물씬 풍기는 국내외 유명 캐럴 메들리 영상을 공개해 팬들의 뜨거운 호응을 얻고 있다.이번 영상에서 황우림은 화이트, 레드 컬러로 포인트를 준 패션으로 시선을 사로잡았으며 소녀시대 태티서의 'DEAR SANTA'를 시작으로 손승연 '첫 눈이 온다구요', 아이유 '미리 메리 크리스마스', 머라이어 캐리의 'All I Want For Christmas Is You'까지 연달아 열창했다.또한 황우림은 마음을 녹이는 부드러운 감성적인 보이스로 듣는 이들에게 감동을 전달했으며 가창력과 사랑스럽고 귀여운 애교까지 무한 발산했다.최근 황우림은 공식 유튜브 채널을 통해 각종 커버 댄스를 비롯해 감성적인 라이브 클립, 센스넘치는 쇼츠 등의 많은 영상을 공개하며 팬들 사이 화제를 모으고 있다. 황우림이 음악 뿐 아니라 패션, 메이크업, 토크 등 다양한 주제의 콘텐츠를 선보이고 있는 만큼 차세대 유튜브 스타로서 거듭날 행보에 더욱 이목이 집중되고 있다.한편 ‘미스트롯2’를 통해 라이징 트롯 스타로 스포트라이트를 받은 황우림은 지난 8월엔 디바의 ‘왜 불러’ 리메이크 버전을 발매하는 등 다채로운 활동을 진행해 왔다. 또한 현재 TV조선 ‘화요일은 밤이 좋아’ 등에 출연 중이다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr