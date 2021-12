방탄소년단 정국 인스타, 세계적 안무가 '카일 하나가미' 팔로잉→협업 기대↑

방탄소년단(BTS) 정국의 개인 인스타그램 계정을 세계적인 안무가 '카일 하나가미'(Kyle Hanagami)가 팔로잉하며 뜨거운 이목이 쏠렸다.세계적인 안무가 카일 하나가미가 최근 방탄소년단 멤버 중 유일하게 정국의 개인 인스타그램 계정만을 팔로잉해 전세계 팬들에게 주목을 받았다.이어 그는 정국의 셀카 게시글에도 '좋아요'를 클릭하는 등 관심을 드러냈고 이에 최애 인증이 아니냐는 의견이 나타났다.또 앞서 방탄소년단 데뷔 전인 2013년 정국은 공식 유튜브 채널을 통해 카일 하나가미의 안무를 커버한 'Dance pratice by정국 of 방탄소년단' 이라는 영상을 게재했다.이에 카일 하나가미는 "잘했어, 넌 내 안무를 제대로 해줬어" (nice job. you did my choreography justice!)라며 댓글로 댄스 실력을 극찬했고 해당 일화가 재조명되기도 했다.해당 일화에 팬들은 카일 하나가미가 무대에서 센터를 맡고 있을 만큼 장르 불문한 수준급 댄스 실력을 겸비한 정국의 춤을 애정하고 인정하는 팬심일 것이다라는 반응도 잇따르고 있다.또 무엇보다 카일 하나가미가 소녀 시대의 태연, 블랙 핑크의 로제 등 아이돌 출신 멤버의 솔로 타이틀곡 안무를 맡아왔다는 점과 방탄소년단 멤버 중 정국의 계정만을 유일하게 팔로잉했다는 점에 솔로 활동이 얼마 남지 않은 것이 아니냐는 조심스러운 기대와 추측을 내비추기도 했다.이와 함께 카일 하나가미와 정국의 컬래버레이션과 협업을 기대하는 반응도 이어졌다.카일 하나가미는 블랙 아이드 피스(Black Eyed Peas)및 저스틴 비버 (Justin Bieber), 제니퍼 로페즈(Jennifer Lopez) 등 세계적인 슈퍼 스타 뿐 아니라 블랙 핑크, 레드벨벳, 보아 등 K-팝 최고 스타들의 안무를 맡아 왔으며 '댄스 스피릿 매거진'(Dance Spirit Magazine)에서 "할리우드에서 가장 인기 있는 안무가" 로 지명될 정도로 유명한 안무가로 알려져 있다.유튜브에서도 약 453만 명의 구독자를 보유한 그는 그만의 독특한 춤과 세련되고 정확한 동작, 유니크한 표현력으로 전세계 안무가들의 선구자 역할을 하며 댄스계의 워너비로 불리고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr