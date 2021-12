사진=수현 인스타그램

배우 수현이 결혼 2주년을 자축했다.수현은 14일 자신의 인스타그램 스토리에 "celebrating our 2yrs together.. and many more to come! Happy Anniversary (우리가 함께 한 2년을 축하하며.. 앞으로도 더 많이! 기념일 축하해)"라고 글을 올렸다. 수현은 남편과 함께 맛있는 요리를 먹으며 결혼 2주년을 축하하고 있다. 자수 도안에는 수현과 남편, 딸, 반려견까지 네 식구의 모습이 담겨있다. 수현과 남편이 함께 찍은 사진도 보인다. 서로를 향한 애정이 가득한 부부의 모습이 훈훈함을 자아낸다.수현은 3살 연상의 한국계 미국인 사업가 차민근 씨와 2019년 결혼해 슬하에 딸 하나를 두고 있다. 현재 방영 중인 OCN 드라마 '키마이라'에 출연 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr