손호영 (사진=비트인터렉티브)

가수 손호영(SHY)의 콘서트 비하인드 콘텐츠를 선보였다.소속사 비트인터렉티브는 지난 19일 공식 포스트를 통해 지난 9일과 10일 열린 손호영의 솔로 데뷔 15주년 기념 단독 콘서트 '안녕? 손호영 (Hello? SHY)' 비하인드 사진 여러 장을 공개했다.이날 공개된 사진은 팬들을 만나기 위해 리허설 중인 손호영의 모습을 담고 있다. 손호영은 무대 의상이 아닌 편안한 차림으로 노래를 부르며 프로페셔널한 모습을 보여줬다.그뿐만 아니라 원조 '미소 천사'다운 손호영의 밝은 모습도 확인됐다. 손호영은 화기애애한 분위기로 스태프들, 밴드 세션들을 이끌며 더욱 완성도 높고 뜻깊은 '안녕? 손호영 (Hello? SHY)' 공연을 완성했다.'안녕? 손호영 (Hello? SHY)'을 통해 손호영은 19곡의 세트리스트를 라이브 무대로 선보였다. 또한, '라디오 온 에어' 등 팬 사랑이 묻어나는 코너를 준비해 팬들에게 선물 같은 시간을 선사했다.공연을 마치고 "팬들이 있기에 다시 한번 힘내서 뭐든 할 수 있을 것 같다"라는 소감을 전한 손호영은 서울 콘서트 이후에도 비하인드 포스트라는 추가 콘텐츠 선물로 훈훈함을 자아내고 있다.손호영은 오는 11월 13일 부산에서 '안녕? 손호영 (Hello? SHY)'을 개최하며 팬들과의 만남을 이어간다. 오랜만에 부산 팬들과도 직접 만나기 위해 손호영은 부산 공연도 열심히 준비 중이라는 전언이다.한편 손호영은 최근 '우리 식구됐어요', '호영이와 스윙걸즈', 네이버 NOW. '점심어택' 등 다양한 프로그램을 통해 왕성하게 활동하고 있다.차혜영 텐아시아 기자