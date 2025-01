사진제공 = 소리날리, 스튜디오드래곤, 키이스트

가수 BIG Naughty (서동현)가 '별들에게 물어봐' OST 첫 번째 주자로 나선다.5일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 BIG Naughty (서동현)가 가창에 참여한 tvN 드라마 '별들에게 물어봐' 첫 번째 OST 'Feel Like a Million(필 라이크 어 밀리언)'이 공개된다.'Feel Like a Million'은 몽환적인 기타 사운드와 그루브한 리듬에 BIG Naughty (서동현)의 독보적인 음색이 어우러진 곡으로, 모든 게 낯설고 어색한 환경에서 사람간 이어지는 자그마한 파동에 일렁이는 마음을 감각적인 가사와 중독성 있는 후렴 멜로디로 표현했다.청춘의 고민과 낭만을 담은 가사와 감성적이고 서정적인 랩, 가창 스타일로 힙합 R&B씬의 아이콘으로 부상한 BIG Naughty (서동현). 드라마 '사랑은 외나무다리에서', '이두나', '사랑의 이해', '환혼' 등의 OST에 참여하며 감동을 안겨줬던 BIG Naughty (서동현)가 해석한 'Feel Like a Million'에 기대가 모인다.이번 OST는 최근 드라마 '눈물의 여왕'을 통해 '2024 MAMA AWARDS' 베스트 OST상을 수상한 남혜승 음악 감독, '그 해 우리는', '사랑의 불시착' 등 수많은 히트 드라마의 OST를 작업한 작곡가 박진호가 협업하여 드라마의 감성을 극대화하는 웰메이드 OST를 완성했다.'별들에게 물어봐'는 무중력 우주 정거장에서 일하는 보스 이브(공효진 분)와 비밀스러운 미션을 가진 불청객 공룡(이민호 분)의 지구 밖 생활기를 그려낸 드라마로, 지난 4일 첫 방송 이후 시청자들의 뜨거운 사랑을 받고 있다.한편, BIG Naughty (서동현)가 부른 '별들에게 물어봐' 첫 번째 OST 'Feel Like a Million'은 5일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr