방탄소년단 진, 美 매체 극찬받은 버터 오프닝 퍼포먼스

방탄소년단 (BTS) 진이 ‘ 버터 (BUTTER)’ 의 ' 오프닝 요정 ' 으로서 역할이 재조명되고 있다 .

북미 연예매체 올케이팝 (Allkpop) 은 ' 방탄소년단 진 , 오프닝 요정 역할로 모두의 마음을 훔치다 ' 라는 내용의 기사를 실었다 .

많은 예술 공연에서 그러하듯 , 아이돌 공연 무대에서도 오프닝은 중요한 역할을 담당하는 구성 요소이다 . 무대의 시작을 알리고 시청자들의 시선을 사로잡으며 기대감을 불러일으키는 역할을 하기 때문이다 .

매체는 ' 진은 오프닝 요정으로 모든 이들의 마음을 훔쳤다 ', ' 그는 그러한 역할에 완벽하게 딱 맞는 사람이다 . 그는 심지어 눈으로까지 연기하며 " 버터 (Butter)" 의 모든 무대에서 특별한 분위기를 전달했다 ' 며 진이 펼쳐낸 오프닝 퍼포먼스에 대해 극찬을 던졌다 .

또한 ' 오프닝 요정으로 진을 선택한 것은 정말 똑똑한 선택이었다 . 모두의 눈이 그에게 향해 있다 ' 며 진의 독보적인 존재감과 강렬한 아우라에 대해 높이 평가하기도 했다 .

미국 소비자 및 시장 정보 플랫폼인 NetBaseQuid 또한 이 글을 인용하며 ' 방탄소년단 진이 마침내 버터의 오프닝 요정으로 주인공 모멘트를 맞이했는지와 , 어떻게 사람들의 마음을 훔치는지에 대한 NetBaseQuid 의 데이터를 사용한 훌륭한 기사 ' 라며 공식 트위터 계정을 통해 대답했다 .

빌보드를 휩쓴 방탄소년단의 ' 버터 ' 는 경쾌한 리듬의 댄스 팝 장르의 청량하면서도 중독성 강한 매력적인 곡이다 . ' 버터 ' 는 진이 특유의 매력적이고 강렬한 아우라를 펼쳐내는 것으로 시작한다 .

진은 무대에 따라 때로는 섹시하면서도 고혹적으로 , 때로는 청아하게 , 때로는 우아하고 단아하게 , 때로는 귀엽고 사랑스러운 모습으로 오프닝을 완벽하게 펼쳐내며 ' 오프닝 요정 ' 으로 자리매김했다 .

뿐만 아니라 , 진은 사람들의 시선을 끄는 영상의 첫 화면인 썸네일을 장식하는 ‘ 썸네일맨 (thumbnail man) 으로서도 자리를 확고히 했다 .

지난 13 일 방탄소년단은 VMA( 에서 올해의 그룹 (Group of the Year) 상과 더불어 Butter 로 송 오브 더 섬머 (Song of the Summer) 와 올해의 베스트 케이팝 (Best K-pop of the Year) 의 3 관왕을 했고 , 올해의 그룹 (Group of the Year) 수상을 축하하는 Columbia Records 의 공식 트윗에서도 진이 부르는 버터의 하이라이트 장면이 사용되었다 .

김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr