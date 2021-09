티아라 큐리./ 사진=인스타그램

그룹 티아라 멤버 큐리가 일상에서도 압도적인 비주얼을 과시했다.큐리는 10일 자신의 인스타그램에 "Can we look forward to a collaboration with mariKim?"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.사진 속 큐리는 원피스를 입고 미술 작업에 한창이다. 의상을 통해 드러난 팔과 다리는 군살 하나 없이 매끈하다. 또한 뚜렷한 이목구비로 인형 같은 미모를 자랑해 눈길을 끌었다.큐리는 2009년 티아라로 데뷔했다.노규민 텐아시아 기자 pressgm@tenasia.co.kr