방탄소년단 진, '7월 전세계 SNS 언급 인물 1위'.. 막강한 글로벌 영향력

방탄소년단(BTS) 진이 7월 전 세계 소셜 미디어에서 가장 많이 언급된 인물 1위에 올랐다.

미국 소비자 및 시장 조사 플랫폼인 NetBase Quid는 17일(한국시간) 공식 계정을 통해 소셜 미디어에서 7월 'New Music' 관련 가장 많이 언급된 인물 10명을 발표했다. 이중 진은 세계적인 팝스타들을 제치고 1위를 차지해 그의 높은 인기와 막강한 글로벌 영향력을 입증했다.

1 위인 진에 이어 2위는 아리아나 그란데, 3위는 테일러 스위프트가 차지했다.

앞서 진은 NetBase Quid가 지난 5월 발표한 '2021 빌보드 뮤직 어워드' 관련 소셜 미디어 상 가장 많이 언급된 인물 톱10에서 최정상 팝스타 테일러 스위프트,해리 스타일스 등을 제치고 1위에 올라 뜨거운 인기와 강력한 영향력을 증명한 바 있다.

이러한 진의 화제성은 이뿐만이 아니다.