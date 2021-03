제니, GD 말고 비타민 음료? "내가 제일 좋아해"

블랙핑크 제니./ 사진=인스타그램

걸그룹 블랙핑크 멤버 제니가 비타민 음료와 사랑에 빠졌다.제니는 지난 7일 자신의 인스타그램에 "내가 제일 좋아하는 비타~500 Because everybody needs some vitamin in their life"라는 글과 함께 여러장의 사진을 게재했다. 제니는 어깨가 드러나는 오프숄더 의상을 입고, 비타민 음료를 연상케하는 오렌지색 장미가 가득 담긴 꽃다발을 품에 안고 있다. 특히 눈을 질끈 감고 입술을 쭉 내미는 모습으로 사랑스러운 매력을 발산해 눈길을 끈다.또 다른 사진 속 제니는 광고 촬영장으로 보이는 곳에서 봄 기운이 물씬 풍기는 꽃무늬 원피스를 입고 진지한 표정을 짓고 있다. 또한 스트레칭을 하는 모습으로 우월한 뒤태를 드러내기도 했다.제니는 최근 그룹 빅뱅 멤버 지드래곤과의 열애설이 불거졌다. 두 사람의 소속사 YG엔터테인먼트는 "아티스트의 사생활에 대해 회사가 확인해드리기 어렵다"고 밝혔다.노규민 기자 pressgm@tenasia.co.kr