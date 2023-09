/ 사진 = C9엔터테인먼트 제공

그룹 EPEX(이펙스)가 타이틀곡 ‘FULL METAL JACKET’으로 새로운 활동에 나선다.이펙스(위시, 금동현, 뮤, 아민, 백승, 에이든, 예왕, 제프)는 22일 0시 공식 SNS를 통해 여섯 번째 EP 불안의 서 챕터 2. ‘Can We Surrender?(캔 위 서렌더?)’의 트랙리스트 이미지를 공개했다.이펙스는 이번 EP에 타이틀곡 ‘FULL METAL JACKET(풀 메탈 재킷)’을 비롯해 ‘Surrender(서렌더)’, ‘Hit The Wall(힛 더 월)’, ‘No Roof(노 루프)’까지 총 4곡을 싣는다.강렬한 분위기를 자아내는 타이틀곡명은 물론 수록곡명에 등장하는 ‘항복’, ‘한계’ 등 묵직한 키워드도 시선을 모은다.‘불안의 서’ 시리즈 앨범에 참여해온 KZ, 김태영, 김수정, danke(lalala studio), Albin Nordqvist, BAYSIDE PABLO, MLC 등 국내외 톱 프로듀서진의 의기투합도 눈길을 끈다. 이펙스는 이들과 함께 독자적인 음악색을 완성도 높게 담아냈다.‘불안의 서’ 시리즈의 최종장인 이번 EP ‘Can We Surrender?’는 소년들에게 항복을 강요하는 현실, 그중에서도 학교폭력의 현주소를 다룬 앨범이다.한편, 이펙스의 여섯 번째 EP 불안의 서 챕터 2. ‘Can We Surrender?’는 오는 10월 4일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr