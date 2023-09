/ 사진 = 위엔터테인먼트 제공

그룹 위아이(WEi) 김요한이 싱어송라이터 치즈와 완벽한 보이스 시너지를 선보인다.김요한은 22일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 새 싱글 'Blue in You(블루 인 유)'의 신곡 '그대 안의 블루(Duet With CHEEZE(치즈))'를 발매한다.'그대 안의 블루'는 지난 1992년 발매된 동명의 영화 OST로 21년이 지난 현재까지도 많은 이들에게 회자되고 있는 혼성 듀엣곡이다.김요한의 담백하고 풋풋한 보컬과 치즈의 포근한 보이스가 만나 새롭게 재탄생된 '그대 안의 블루'는 현대적인 감성으로 리스너들을 찾는다.특히 이번 리메이크 음원은 한국콘텐츠진흥원의 2023 대중음악앨범 제작지원사업 하에 제작되었으며, 발매 당일인 22일 김요한의 생일에 맞춰 공개된다. 김요한은 늘 변함없는 사랑과 응원을 보내오는 팬들을 위해 '그대 안의 블루'로 감사함을 전할 예정이라고 전했다.김요한의 신곡 '그대 안의 블루(Duet With CHEEZE(치즈))'는 22일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 감상할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr