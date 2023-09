큐브 엔터테인먼트 제공

비투비 임현식이 선예매에서 전석 매진을 기록했다.지난 13일 오후 7시 임현식의 단독 콘서트 ‘2023 임현식 콘서트 [DIVE INTO YOU]'의 선예매 티켓이 오픈된가운데, 예매 시작 1분 만에 2회차 전석이 매진됐다.앞서 공개된 콘서트 메인 포스터 속 임현식은 ‘DIVE INTO YOU’라는 콘서트의 이름에 걸맞게 푸른 바다로 감성적인 분위기를 자아내 팬들의 기대감을 끌어올리고 있다.‘DIVE INTO YOU’는 임현식이 지난 2019년 11월에 공연한 콘서트 ‘RENDEZ-VOUS’ 이후 4년여 만에 개최하는 단독 콘서트다. 큰 사랑을 받았던 만큼 이번에도 전석 매진을 기록하며 남다른 티켓 파워를 증명했다.많은 히트곡을 보유하고 있는 임현식은 이번 콘서트를 통해 감동과 즐거움이 넘치는 다채로운 무대로 수많은 관객에게 잊지 못할 추억을 안겨줄 계획이다.임현식의 콘서트 ‘DIVE INTO YOU’의 일반 예매는 오는 15일 오후 7시에 인터파크를 통해 진행된다.한편, 임현식 단독 콘서트 '2023 임현식 콘서트 [DIVE INTO YOU]'는 오는 10월 14일과 15일 블루스퀘어 마스터카드홀에서 개최된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr